В пятницу, 18 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» Луганск сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Заря» Луганск – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» Луганск – «Александрия».