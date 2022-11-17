Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 21:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
В Киеве состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги
17 ноября 2022, 21:22 |
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В пятницу, 18 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» Луганск сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Заря» Луганск – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» Луганск – «Александрия».
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