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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 21:22 |
236
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия

В Киеве состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги

17 ноября 2022, 21:22 |
236
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
ФК Динамо Киев

В пятницу, 18 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» Луганск сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Заря» Луганск – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» Луганск – «Александрия».

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