Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 21:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:15
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Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 ноября в 13:00 поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги
17 ноября 2022, 21:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:15
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18 ноября в 13:00 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Заря» Луганск и «Александрия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН ТВ.
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