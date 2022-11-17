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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 21:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:15
130
0

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 ноября в 13:00 поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги

17 ноября 2022, 21:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 21:15
130
0
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

18 ноября в 13:00 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Заря» Луганск и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН ТВ.

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Александр Снитко Sport.ua
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