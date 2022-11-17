18 ноября в 13:00 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Заря» Луганск и «Александрия».

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Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН ТВ.