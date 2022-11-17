Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Ракеты над Киевом? Не думали об этом, думали про матч»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 20:51 |
437
1

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Ракеты над Киевом? Не думали об этом, думали про матч»

Вратарь оценил победу в перенесенном матче УПЛ

17 ноября 2022, 20:51 |
437
1
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Ракеты над Киевом? Не думали об этом, думали про матч»
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет оценил победу над ФК «Ингулец» в матче УПЛ со счетом 2:1. Киперу понравилось, как играл соперник с новым тренером Младеном Бартуловичем.

– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что «Ингулец» очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, есть у них комбинации, очень активный центр. В общем, игра по счету.

– Вы очень много выбегали за штрафную, было, что финтом убрали. Это чтобы согреться?

Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.

– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или перенесут?

– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет.

По теме:
Владислав КУЛАЧ: «Надеюсь, голы еще придут»
Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Динамо Киев Ингулец Ингулец - Динамо Руслан Нещерет
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 17 ноября 2022, 17:50 0
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals

Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады
Футбол | 17 ноября 2022, 20:30 0
Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады
Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады

Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи

ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
Футбол | 17.11.2022, 09:51
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Футбол | 17.11.2022, 14:54
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции
Футбол | 17.11.2022, 17:28
Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции
Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
Люди все сидят кроме офиса и депутатов без света и также летят ракеты над ними .Давайте только не будем из футболистов ещё делать героев .Отыграли и хорошо .Зарплаты же не такие как у сталевара 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
16.11.2022, 19:29
Футбол
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
16.11.2022, 09:40 7
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
17.11.2022, 03:40
Теннис
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
16.11.2022, 11:11 10
Война
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
15.11.2022, 16:33
Война
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 32
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
15.11.2022, 22:40 5
Олимпийские игры
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности