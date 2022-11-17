Руслан НЕЩЕРЕТ: «Ракеты над Киевом? Не думали об этом, думали про матч»
Вратарь оценил победу в перенесенном матче УПЛ
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет оценил победу над ФК «Ингулец» в матче УПЛ со счетом 2:1. Киперу понравилось, как играл соперник с новым тренером Младеном Бартуловичем.
– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что «Ингулец» очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, есть у них комбинации, очень активный центр. В общем, игра по счету.
– Вы очень много выбегали за штрафную, было, что финтом убрали. Это чтобы согреться?
– Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.
– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или перенесут?
– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals
Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи