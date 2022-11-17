Руслан НЕЩЕРЕТ: «Ракеты над Киевом? Не думали об этом, думали про матч»

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет оценил победу над ФК «Ингулец» в матче УПЛ со счетом 2:1. Киперу понравилось, как играл соперник с новым тренером Младеном Бартуловичем.

– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что «Ингулец» очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, есть у них комбинации, очень активный центр. В общем, игра по счету.

– Вы очень много выбегали за штрафную, было, что финтом убрали. Это чтобы согреться?

– Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.

– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или перенесут?

– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет.