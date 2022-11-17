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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 19:07 |
191
0

Роберто МАРТИНЕС: «Бельгия едет в Катар за титулом»

Наставник сборной Бельгии – о шансах команды в Катаре

17 ноября 2022, 19:07 |
191
0
Роберто МАРТИНЕС: «Бельгия едет в Катар за титулом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил шансы команды на предстоящем чемпионате мира-2022:

«Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в «финал четырех» Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону. Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. И это при населении страны всего 11 миллионов человек!

Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь. Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него».

Ранее Мартинес назвал фаворитов ЧМ-2022.

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Источник AS
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