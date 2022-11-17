Англия17 ноября 2022, 18:36 |
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду прекрасный человек, грустно читать такое»
Капитан «Ювентуса» – о конфликте португальца с «Манчестер Юнайтед»
17 ноября 2022, 18:36 |
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Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду, которое вылилось в серьезный конфликт с «Манчестер Юнайтед»:
«Про Криштиану могу сказать, что мне грустно читать об этой ситуации. Непросто находиться в системе, где происходит такое. Но я не могу ничего сказать, я не знаю, что там случилось.
С Роналду мы провели вместе несколько важных лет. Он прекрасный человек, в больших турнирах он всегда давал что-то большее».
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