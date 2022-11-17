Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду прекрасный человек, грустно читать такое»
Англия
17 ноября 2022, 18:36 |
330
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду прекрасный человек, грустно читать такое»

Капитан «Ювентуса» – о конфликте португальца с «Манчестер Юнайтед»

17 ноября 2022, 18:36 |
330
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду прекрасный человек, грустно читать такое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду, которое вылилось в серьезный конфликт с «Манчестер Юнайтед»:

«Про Криштиану могу сказать, что мне грустно читать об этой ситуации. Непросто находиться в системе, где происходит такое. Но я не могу ничего сказать, я не знаю, что там случилось.

С Роналду мы провели вместе несколько важных лет. Он прекрасный человек, в больших турнирах он всегда давал что-то большее».

По теме:
РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»
ПСЖ и Ювентус интересуются хавбеком Ливерпуля
Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью
Леонардо Бонуччи Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 17 ноября 2022, 03:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер

В Ужгороде состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Футбол | 17 ноября 2022, 04:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо

В Киеве состоится перенесенная встреча 1 тура УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
Футбол | 17.11.2022, 17:33
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Футбол | 17.11.2022, 15:26
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Футбол | 17.11.2022, 14:54
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
16.11.2022, 17:05
Теннис
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06 2
Теннис
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
15.11.2022, 22:40 5
Олимпийские игры
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
16.11.2022, 06:00
Футбол
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
16.11.2022, 09:40 6
Футбол
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
15.11.2022, 21:15 27
Война
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
16.11.2022, 17:50 2
Футбол
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
15.11.2022, 19:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности