Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду прекрасный человек, грустно читать такое»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду, которое вылилось в серьезный конфликт с «Манчестер Юнайтед»:

«Про Криштиану могу сказать, что мне грустно читать об этой ситуации. Непросто находиться в системе, где происходит такое. Но я не могу ничего сказать, я не знаю, что там случилось.

С Роналду мы провели вместе несколько важных лет. Он прекрасный человек, в больших турнирах он всегда давал что-то большее».