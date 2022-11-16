Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не воспринимал Рангника как босса»
Форвард «Манчестер Юнайтед» – о бывшем тренере команды
Тизер интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану несколько дней назад взорвал информационное поле и вызвал массу негативной реакции. Сегодня была опубликована первая часть скандального интервью.
В нем португалец раскритиковал решение пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера:
«Когда вы увольняете Сульшера, нужно привести топ-тренера, а не спортивного директора. Я люблю Сульшера, никогда не воспринимал Рангника как босса, потому что я видел некоторые вещи, с которыми никогда не соглашался».
Также Роналду раскритиковал состояние инфраструктуры клуба:
«Манчестер Юнайтед» не добился никакого прогресса. «Реал» и «Ювентус» следили за современными технологиями, инфраструктурой. Они всегда пытались прогрессировать в вопросах тренировок, питания и восстановления. «Ман Юнайтед» отстает от этих клубов.
Я думал, за 13 лет здесь многое поменялось. Но я был неприятно удивлен. Все осталось таким же. И, кажется, молодых игроков это не волнует».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября