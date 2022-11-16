Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не воспринимал Рангника как босса»

Тизер интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану несколько дней назад взорвал информационное поле и вызвал массу негативной реакции. Сегодня была опубликована первая часть скандального интервью.

В нем португалец раскритиковал решение пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера:

«Когда вы увольняете Сульшера, нужно привести топ-тренера, а не спортивного директора. Я люблю Сульшера, никогда не воспринимал Рангника как босса, потому что я видел некоторые вещи, с которыми никогда не соглашался».

Также Роналду раскритиковал состояние инфраструктуры клуба:

«Манчестер Юнайтед» не добился никакого прогресса. «Реал» и «Ювентус» следили за современными технологиями, инфраструктурой. Они всегда пытались прогрессировать в вопросах тренировок, питания и восстановления. «Ман Юнайтед» отстает от этих клубов.

Я думал, за 13 лет здесь многое поменялось. Но я был неприятно удивлен. Все осталось таким же. И, кажется, молодых игроков это не волнует».