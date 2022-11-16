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Англия
16 ноября 2022, 23:46 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:05
458
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не воспринимал Рангника как босса»

Форвард «Манчестер Юнайтед» – о бывшем тренере команды

16 ноября 2022, 23:46 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:05
458
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Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не воспринимал Рангника как босса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Тизер интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану несколько дней назад взорвал информационное поле и вызвал массу негативной реакции. Сегодня была опубликована первая часть скандального интервью.

В нем португалец раскритиковал решение пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера:

«Когда вы увольняете Сульшера, нужно привести топ-тренера, а не спортивного директора. Я люблю Сульшера, никогда не воспринимал Рангника как босса, потому что я видел некоторые вещи, с которыми никогда не соглашался».

Также Роналду раскритиковал состояние инфраструктуры клуба:

«Манчестер Юнайтед» не добился никакого прогресса. «Реал» и «Ювентус» следили за современными технологиями, инфраструктурой. Они всегда пытались прогрессировать в вопросах тренировок, питания и восстановления. «Ман Юнайтед» отстает от этих клубов.

Я думал, за 13 лет здесь многое поменялось. Но я был неприятно удивлен. Все осталось таким же. И, кажется, молодых игроков это не волнует».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Пирс Морган
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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dassin
Тепер Рангнік тебе не буде сприймати як людину, тому що ти сміття
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