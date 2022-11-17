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  4. Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции
Турция
17 ноября 2022, 17:28 |
213
0

Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции

Толга Сейхан хочет, чтобы молодые таланты из его родного Гиресуна становились топ-футболистами

17 ноября 2022, 17:28 |
213
0
Бывший защитник Шахтера основал собственную футбольную академию в Турции
Bursa.com

Бывший центральный защитник «Шахтера» Толга Сейхан основал собственную футбольную академию в родном для него турецком городе Гиресун.

Заявленная цель академии – открывать новые таланты и помогать им развиваться благодаря программам профессиональной подготовки.

«Гиресун — мой родной город. Жители моего города очень любят меня. Я также чувствую ответственность за эту любовь. Будем надеяться, что в Гиресуне вырастут отличные футболисты, хорошо подготовленные во всех аспектах. Мы хотим, чтобы это было лучшем проектом. Я очень люблю Гиресун. Несмотря на то, что я долгое время был вне города, моя жизнь прошла здесь. Я бы хотел, чтобы эти ребята пошли в сборную, как и я. Сборная – совсем другое чувство».

«Этот проект является образовательным. Процесс и терпение. Поскольку мы только начинаем, поддержка каждого очень важна. Пусть семьи со спокойной душой приводят своих детей, никто здесь не останется без внимания. У нас работают очень хорошие и квалифицированные преподаватели. Я верю, что благодаря этому проекту появятся новые таланты», - заявил 45-летний Сейхан.

Напомним, Толга Сейхан был на контракте в «Шахтере» с 2005 по 2008 год. За «горняков» турецкий центрбек отыграл 21 матч, а затем на правах аренды выступал за «Галатасарай» и «Трабзонспор». Футбольную карьеру Сейхан завершил летом 2011 года.

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Источник Bursa.com
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