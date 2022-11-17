Чемпионат мира17 ноября 2022, 17:19 |
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ВИДЕО. Слова Саутгейта перед чемпионатом мира
Наставник сборной Англии – о предстоящем мундиале
17 ноября 2022, 17:19 |
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Уже в воскресенье, 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира 2022 года по футболу. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Ирана, Уэльса и Соединенных штатов Америки.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию перед стартом турнир, на которой поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Катаре:
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