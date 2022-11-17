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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 17:19 |
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ВИДЕО. Слова Саутгейта перед чемпионатом мира

Наставник сборной Англии – о предстоящем мундиале

17 ноября 2022, 17:19 |
40
0
ВИДЕО. Слова Саутгейта перед чемпионатом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Уже в воскресенье, 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира 2022 года по футболу. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Ирана, Уэльса и Соединенных штатов Америки.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию перед стартом турнир, на которой поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Катаре:

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Источник Sport.ua
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