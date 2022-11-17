Нкунку пропустит до двух месяцев из-за травмы
Атакующий хавбек пропустит ЧМ-2022
Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку вынужден пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за растяжения связок колена, которое он получил в столкновении с Эдуардо Камавингой на тренировке сборной Франции.
Теперь же стали известны сроки восстановления Нкунку после травмы. По информации французских СМИ, 25-летний атакующий хавбек будет вынужден пропустит от 6 до 8 недель. Это значит, что он, возможно, пропустит первые матчи «РБ Лейпциг» в январе, после возобновления клубного сезона.
Вместо Нкунку в сборную Франции был вызван Рандаль Коло-Муани.
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