Нкунку пропустит до двух месяцев из-за травмы

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку вынужден пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за растяжения связок колена, которое он получил в столкновении с Эдуардо Камавингой на тренировке сборной Франции.

Теперь же стали известны сроки восстановления Нкунку после травмы. По информации французских СМИ, 25-летний атакующий хавбек будет вынужден пропустит от 6 до 8 недель. Это значит, что он, возможно, пропустит первые матчи «РБ Лейпциг» в январе, после возобновления клубного сезона.

Вместо Нкунку в сборную Франции был вызван Рандаль Коло-Муани.