Франция довызвала на ЧМ-2022 нападающего взамен травмированному Нкунку

В заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года включен нападающий немецкого клуба «Айнтрахт» Рандаль Коло-Муани.

23-летний форвард заменил в команде Дидье Дешама коллегу по амплуа из «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Он во вторник, 15 ноября, на тренировке повредил связки колена. ФИФА, получив от французов необходимые медицинские документы, внесла изменения в заявку сборной Франции на предстоящий турнир.

Коло-Муани в сентябре этого года дебютировал в сборной Франции, выйдя на замену на последних минутах встречи с Австрией. В нынешнем сезоне за клуб он провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 11 ассистов.

Сборная Франции на ЧМ-2022 сыграет в группе D с командами Дании, Туниса и Австралии.

Ранее сборная Франции заменила в заявке на чемпионат мира Преснеля Кимпембе, который не успел восстановиться после травмы.