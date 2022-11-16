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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 03:31 | Обновлено 16 ноября 2022, 04:12
221
0

В заявке сборной Франции на ЧМ-2022 произошла замена

Вместо Преснеля Кимпембе в команду Дидье Дешама вызван Аксель Дисаси

16 ноября 2022, 03:31 | Обновлено 16 ноября 2022, 04:12
221
0
В заявке сборной Франции на ЧМ-2022 произошла замена
FFF. Преснель Кимпембе

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира 2022.

Наставник сборной Дидье Дешам включил Кимпембе в состав, но оказалось, что защитник не смог до конца восстановиться от травмы бедра.

В результате в заявке сборной Франции произошла замена. Вместо Кимпембе в национальную команду вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси.

ЧМ-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции будет выступать в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.

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Источник Федерация футбола Франции
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