В заявке сборной Франции на ЧМ-2022 произошла замена
Вместо Преснеля Кимпембе в команду Дидье Дешама вызван Аксель Дисаси
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира 2022.
Наставник сборной Дидье Дешам включил Кимпембе в состав, но оказалось, что защитник не смог до конца восстановиться от травмы бедра.
В результате в заявке сборной Франции произошла замена. Вместо Кимпембе в национальную команду вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси.
ЧМ-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции будет выступать в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.
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