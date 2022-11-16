В заявке сборной Франции на ЧМ-2022 произошла замена

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира 2022.

Наставник сборной Дидье Дешам включил Кимпембе в состав, но оказалось, что защитник не смог до конца восстановиться от травмы бедра.

В результате в заявке сборной Франции произошла замена. Вместо Кимпембе в национальную команду вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси.

ЧМ-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции будет выступать в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.