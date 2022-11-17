Младен БАРТУЛОВИЧ: «Для второго гола Ингульцу не хватило фарта»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение 1:2 от «Динамо» в дебютном для себя матче на этой должности:

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.

Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем не обязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником, как «Динамо». Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще».