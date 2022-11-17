Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Для второго гола Ингульцу не хватило фарта»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 16:45 |
359
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Для второго гола Ингульцу не хватило фарта»

Тренер «Ингульца» - о матче против «Динамо»

17 ноября 2022, 16:45 |
359
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Для второго гола Ингульцу не хватило фарта»
ФК Динамо Киев. Младен Бартулович

Исполняющий обязанности главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение 1:2 от «Динамо» в дебютном для себя матче на этой должности:

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.

Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем не обязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником, как «Динамо». Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще».

По теме:
Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Задача была завоевать три очка, что мы и сделали»
Младен Бартулович Ингулец Динамо Киев Ингулец - Динамо Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
Футбол | 16 ноября 2022, 17:50 2
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»
Футбол | 17 ноября 2022, 09:23 8
ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»
ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»

Специалист шокирован таким заявлениями руководителей «Шахтера»

ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Футбол | 17.11.2022, 13:58
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Футбол | 16.11.2022, 19:46
Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 17.11.2022, 03:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
надо было попробовать пару раз ударить по воротам
а там смотри и фарт бы пришел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
16.11.2022, 07:39 3
Война
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
16.11.2022, 06:55
Футбол
Массированная ракетная атака оккупантов. Многие города без электричества
Массированная ракетная атака оккупантов. Многие города без электричества
15.11.2022, 17:00 12
Война
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
16.11.2022, 20:18 23
Футбол
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 32
Футбол
Польша и НАТО считают, что ракета была украинской. Но винят россию
Польша и НАТО считают, что ракета была украинской. Но винят россию
16.11.2022, 15:30 4
Война
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
Стелла ЗАХАРОВА: «Бубка, Гутцайт, где реакция на позорные заявления Баха?»
15.11.2022, 22:40 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности