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ITF
17 ноября 2022, 15:07 |
300
0

Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Майю Люмсден

17 ноября 2022, 15:07 |
300
0
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 105) в 1/8 финала 60-тысячника в Братиславе (Словакия) в трех сетах обыграла Майю Люмсден (Великобритания, WTA 491) за 1 час и 49 минут.

ITF W60 Братислава. Хард в помещении. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Майя Люмсден (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:4

В четвертьфинале турнира украинка встретится с 18-летней Барборой Палицовой из Чехии.

Ранее Снигур разгромила Мию Ристич.

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Источник Sport.ua
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