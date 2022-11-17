ITF17 ноября 2022, 15:07 |
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Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Майю Люмсден
17 ноября 2022, 15:07 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 105) в 1/8 финала 60-тысячника в Братиславе (Словакия) в трех сетах обыграла Майю Люмсден (Великобритания, WTA 491) за 1 час и 49 минут.
ITF W60 Братислава. Хард в помещении. 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) [2] – Майя Люмсден (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:4
В четвертьфинале турнира украинка встретится с 18-летней Барборой Палицовой из Чехии.
Ранее Снигур разгромила Мию Ристич.
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