Экс-игрок Баварии и Ман Сити возглавил Ривер Плейт
Мартин Демикелис будет работать с грандом аргентинского футбола
Аргентинский «Ривер Плейт» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Мартина Демикелиса. Контракт с 41-летним аргентинцем рассчитан до декабря 2005 года.
Для Демикелиса это будет первый самостоятельный опыт работы на взрослом уровне. С 2019 года он работал с молодежной, а затем дублирующей командой «Баварии».
Демикелис является воспитанником «Ривер Плейта». Также выступал за «Баварию», «Манчестер Сити», «Малагу» и «Эспаньол». На посту главного тренера «Ривер Плейта» он заменил Марсело Гальярдо.
¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀! ⚪️❤️⚪️— River Plate (@RiverPlate) November 16, 2022
Martín Demichelis firmó su contrato acompañado por el Presidente @JorgeBrito y el Vicepresidente @MatiasPatanian y se convirtió en el nuevo entrenador de River Plate. pic.twitter.com/xgafthivqx
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