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  4. Экс-игрок Баварии и Ман Сити возглавил Ривер Плейт
Аргентина
17 ноября 2022, 14:31 |
682
0

Экс-игрок Баварии и Ман Сити возглавил Ривер Плейт

Мартин Демикелис будет работать с грандом аргентинского футбола

17 ноября 2022, 14:31 |
682
0
Экс-игрок Баварии и Ман Сити возглавил Ривер Плейт
ФК Ривер Плейт

Аргентинский «Ривер Плейт» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Мартина Демикелиса. Контракт с 41-летним аргентинцем рассчитан до декабря 2005 года.

Для Демикелиса это будет первый самостоятельный опыт работы на взрослом уровне. С 2019 года он работал с молодежной, а затем дублирующей командой «Баварии».

Демикелис является воспитанником «Ривер Плейта». Также выступал за «Баварию», «Манчестер Сити», «Малагу» и «Эспаньол». На посту главного тренера «Ривер Плейта» он заменил Марсело Гальярдо.

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Мартин Демикелис Ривер Плейт
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Источник Sport.ua
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