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Аргентина
15 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 04:24
157
0

Легенда Баварии возглавит топ-клуб Латинской Америки

Мартин Демикелис возглавит родной «Ривер Плейт»

15 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 04:24
157
0
Легенда Баварии возглавит топ-клуб Латинской Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Основной центрбек «Баварии» в 00-е Мартин Демикелис возглавит аргентинский «Ривер Плейт». Об этом он сообщил клубной пресслужбе мюнхенцев. Последние четыре года он работал в структуре немецкого гранда, сначала с командой U-19, а летом 2021 начал работать с дублем.

«Я приехал в Европу как игрок из «Ривер Плейт» в «Баварию», теперь еду в противоположном направлении уже как тренер. Невероятная история!

Я горжусь тем, что дважды был частью семьи «Баварии», хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и кто меня поддерживал. Я покидаю этот клуб с большим чувством благодарности в сердце и с нетерпением жду важной задачи в моем втором родном клубе», — признался 41-летний Демикелис.

В качестве футболиста Мартин был игроком «Ривер Плейта» с 1998 по 2003 год, а затем пополнил состав «Баварии». За 7 лет только в Бундеслиге защитник провел 174 встречи, забив 13 голов.

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Источник ФК Бавария
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