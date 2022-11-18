Чемпионат мира18 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:35
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Эквадор
Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября
18 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:35
578
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В воскресенье, 20 ноября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.
Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Эквадор.
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