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Чемпионат мира
18 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:35
578
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Эквадор

Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября

18 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:35
578
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Катар – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.

Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Эквадор.

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Источник Sport.ua
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