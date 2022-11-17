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17 ноября 2022, 12:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:40
338
0

Почему не в Динамо. Гонсалес провел отличный сезон в Парагвае

Экс-игрок Динамо стал лучшим игроком чемпионата

17 ноября 2022, 12:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:40
338
0
Почему не в Динамо. Гонсалес провел отличный сезон в Парагвае
Getty Images/Global Images Ukraine

Дерлис Гонсалес показал потрясающий результат в чемпионате Парагвая. Парагваец принял участие в 32 матчах за «Олимпию» и забил 18 голов. Также на его счету шесть результативных передач.

Ассоциации футбола Парагвая признала 28-летнего Дерлиса лучшим игроком осенней части чемпионата своей страны. «Олимпия» стала чемпионом.

30 июля 2015 года Гонсалес перешел в «Динамо». Сумма трансфера составила 9,4 млн евро. Контракт подписан сроком на 5 лет. Играл в команде до 2018 года, после чего ушел в аренду в «Сантос». За «Динамо» провел 52 игры и забил 7 голов.

Напомним, что еще один экс-игрок Динамо Карлос де Пена стал одним из лучших в чемпионате Бразилии.

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Дерлис Гонсалес Карлос де Пена
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Источник Sport.ua
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