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  4. Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью
Англия
17 ноября 2022, 10:52 |
407
1

Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью

Жозе Мораиш уверен, что с Криштиану не смогли найти общий язык

17 ноября 2022, 10:52 |
407
1
Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью
ФК Карпаты. Жозе Мораиш

Бывший тренер «Карпат» Жозе Мораиш, который работал с Криштиану Роналду в «Реале», высказал свою позицию по поводу скандального интервью португальца о «Манчестер Юнайтед».

«Иметь в команде такого футболиста – благословение для тренера. Криштиану очень умный и приземленный, никаких сомнений. Я не хочу называть его инопланетянином, потому что он человек. Точнее будет сказать «человек с нераспознанными характеристиками».

Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы работать с особенными игроками. Лучшие тренеры знают, как разруливать сложившуюся сейчас в МЮ ситуацию. Позитивное общение. Доверие формируется на основе личных отношений», – сказал Мораиш.

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Жозе Мораиш Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Goal.com
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виталий жалыбин
может еще и в карпаты позвать нигер
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