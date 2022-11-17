Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью

Бывший тренер «Карпат» Жозе Мораиш, который работал с Криштиану Роналду в «Реале», высказал свою позицию по поводу скандального интервью португальца о «Манчестер Юнайтед».

«Иметь в команде такого футболиста – благословение для тренера. Криштиану очень умный и приземленный, никаких сомнений. Я не хочу называть его инопланетянином, потому что он человек. Точнее будет сказать «человек с нераспознанными характеристиками».

Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы работать с особенными игроками. Лучшие тренеры знают, как разруливать сложившуюся сейчас в МЮ ситуацию. Позитивное общение. Доверие формируется на основе личных отношений», – сказал Мораиш.