Чемпионат мира17 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:41
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Сын Лилиана Тюрама вызван в сборную Франции на ЧМ-2022
Маркус Тюрам был включен в заявку перед дедлайном ФИФА
17 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:41
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Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на ЧМ-2022.
Тюрам был включен в заявку сборной Франции в качестве 26-го футболиста состава перед дедлайном ФИФА.
25-летний Тюрам в текущем сезоне провел 15 игр в Бундеслиге и забил 10 голов. Форвард является сыном победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама.
За сборную Франции Тюрам-младший провел четыре матча, но еще не играл за национальную команду в 2022-м году.
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