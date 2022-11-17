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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:41
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Сын Лилиана Тюрама вызван в сборную Франции на ЧМ-2022

Маркус Тюрам был включен в заявку перед дедлайном ФИФА

17 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:41
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Сын Лилиана Тюрама вызван в сборную Франции на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на ЧМ-2022.

Тюрам был включен в заявку сборной Франции в качестве 26-го футболиста состава перед дедлайном ФИФА.

25-летний Тюрам в текущем сезоне провел 15 игр в Бундеслиге и забил 10 голов. Форвард является сыном победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама.

За сборную Франции Тюрам-младший провел четыре матча, но еще не играл за национальную команду в 2022-м году.

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Источник L'Equipe
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