Сын Лилиана Тюрама вызван в сборную Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на ЧМ-2022.

Тюрам был включен в заявку сборной Франции в качестве 26-го футболиста состава перед дедлайном ФИФА.

25-летний Тюрам в текущем сезоне провел 15 игр в Бундеслиге и забил 10 голов. Форвард является сыном победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама.

За сборную Франции Тюрам-младший провел четыре матча, но еще не играл за национальную команду в 2022-м году.