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  4. Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 ноября 2022, 10:10 |
78
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Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

17 ноября 2022, 10:10 |
78
0
Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

17 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором матче третьего тура Зеленой группы сразятся канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц, которые разыграют вторую путевку в плей-офф. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались один раз, победил американец.

Первую путевку в полуфинал из этого квартета досрочно оформил Каспер Рууд, Рафаэль Надаль потерял шансы на продолжение борьбы.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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