Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
17 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
Во втором матче третьего тура Зеленой группы сразятся канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц, которые разыграют вторую путевку в плей-офф. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались один раз, победил американец.
Первую путевку в полуфинал из этого квартета досрочно оформил Каспер Рууд, Рафаэль Надаль потерял шансы на продолжение борьбы.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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