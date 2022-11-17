Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором матче третьего тура Зеленой группы сразятся канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц, которые разыграют вторую путевку в плей-офф. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались один раз, победил американец.

Первую путевку в полуфинал из этого квартета досрочно оформил Каспер Рууд, Рафаэль Надаль потерял шансы на продолжение борьбы.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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