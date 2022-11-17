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  4. ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 09:23 |
1033
1

ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»

Специалист шокирован таким заявлениями руководителей «Шахтера»

17 ноября 2022, 09:23 |
1033
1
ЛЕВЧЕНКО – Палкину и Срне: «Ну серьезно, какие 100 млн за Мудрика?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявления Сергей Палкина и Дарио Срны о том, что трансферная стоимость Михаила Мудрика составляет 100 миллионов евро:

«Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей «Шахтера». Ну серьезно, какие 100 млн?!», – написал Левченко в твиттере.

Сам игрок, чей контракт истекает только в 2026 году, уже дает понять, что хочет как можно скорее перебраться в более сильный чемпионат.

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Дарио Срна трансферы Сергей Палкин Шахтер Донецк Михаил Мудрик
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Хутин Пуйло
Ну хоть кто-то адекватный, а не на наркоте как срна
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