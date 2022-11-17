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  4. Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 ноября 2022, 08:15 |
51
0

Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

17 ноября 2022, 08:15 |
51
0
Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

17 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом матче третьего тура Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и норвежец Каспер Рууд. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались один раз, победил испанец.

Позже в этой группе канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц разыграют вторую путевку в плей-офф. Первую досрочно оформил Рууд, Надаль потерял шансы на продолжение борьбы.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Рафаэль Надаль Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Каспер Рууд
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Источник Sport.ua
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