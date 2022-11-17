Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
17 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В первом матче третьего тура Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и норвежец Каспер Рууд. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались один раз, победил испанец.
Позже в этой группе канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тэйлор Фритц разыграют вторую путевку в плей-офф. Первую досрочно оформил Рууд, Надаль потерял шансы на продолжение борьбы.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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