Товарищеские матчи
16.11.2022, FT 5 : 0
Чемпионат мира17 ноября 2022, 04:52 |
18
0
Чехия – Фареры – 5:0. Хет-трик Хитила. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Оломоуце
17 ноября 2022, 04:52 |
18
0
Национальные сборные провели 16 ноября товарищеские матчи.
Чехия с разгромным счетом победила Фареры (5:0). Хет-трик оформил Моймир Хитил.
Товарищеские матчи
16 ноября, Оломоуц (Чехия)
Чехия – Фарерские острова – 5:0
Голы: Хитил, 13, 19, 23, Черны, 42, Стронати, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Патрицио Стронати (Чехия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
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