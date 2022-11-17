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Товарищеские матчи
Чехия
16.11.2022, FT 5 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 04:52 |
18
0

Чехия – Фареры – 5:0. Хет-трик Хитила. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Оломоуце

17 ноября 2022, 04:52 |
18
0
Чехия – Фареры – 5:0. Хет-трик Хитила. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Моймир Хитил

Национальные сборные провели 16 ноября товарищеские матчи.

Чехия с разгромным счетом победила Фареры (5:0). Хет-трик оформил Моймир Хитил.

Товарищеские матчи

16 ноября, Оломоуц (Чехия)

Чехия – Фарерские острова – 5:0

Голы: Хитил, 13, 19, 23, Черны, 42, Стронати, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Патрицио Стронати (Чехия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
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Источник Sport.ua
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