Чемпионат мира17 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:02
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Андорра – Австрия – 0:1. Еле выиграли у карлика. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в испанской Малаге
17 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:02
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Национальные сборные провели 16 ноября товарищеские матчи.
Австрия с минимальным счетом победила Андорру (1:0). Единственный мяч на 87-й минуте забил форвард Марко Арнаутович.
Товарищеские матчи
16 ноября, Малага (Испания)
Андорра – Австрия – 0:1
Гол: Арнаутович, 87
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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