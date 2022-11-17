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  4. Андорра – Австрия – 0:1. Еле выиграли у карлика. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Андорра
16.11.2022, FT 0 : 1
Австрия
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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:02
43
0

Андорра – Австрия – 0:1. Еле выиграли у карлика. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в испанской Малаге

17 ноября 2022, 00:35 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:02
43
0
Андорра – Австрия – 0:1. Еле выиграли у карлика. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Национальные сборные провели 16 ноября товарищеские матчи.

Австрия с минимальным счетом победила Андорру (1:0). Единственный мяч на 87-й минуте забил форвард Марко Арнаутович.

Товарищеские матчи

16 ноября, Малага (Испания)

Андорра – Австрия – 0:1

Гол: Арнаутович, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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Источник Sport.ua
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