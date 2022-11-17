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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»
Англия
17 ноября 2022, 00:15 |
167
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»

Форвард «Манчестер Юнайтед» мог оказаться в другом клубе

17 ноября 2022, 00:15 |
167
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану признался, что в 2021 году был близок к переходу в стан принципиального соперника, «Манчестер Сити»:

«Я был близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году. Я был удивлен из-за того, что они очень усиленно пытались меня подписать. Но мое сердце, моя история с «Манчестер Юнайтед», Сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. Мое сердце говорило громко в тот момент».

Ранее Роналду заявил, что никогда не воспринимал Ральфа Рангника как босса.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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