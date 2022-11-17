Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану признался, что в 2021 году был близок к переходу в стан принципиального соперника, «Манчестер Сити»:

«Я был близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году. Я был удивлен из-за того, что они очень усиленно пытались меня подписать. Но мое сердце, моя история с «Манчестер Юнайтед», Сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. Мое сердце говорило громко в тот момент».

Ранее Роналду заявил, что никогда не воспринимал Ральфа Рангника как босса.