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Чемпионат Украины
Ингулец
17.11.2022 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 23:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:37
114
0

Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября в 13:00 перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги

16 ноября 2022, 23:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:37
114
0
Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

17 ноября в 13:00 в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Ингулец» Петрово и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит ОТТ платформа Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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