17 ноября в 13:00 в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Ингулец» Петрово и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит ОТТ платформа Setanta Sports.