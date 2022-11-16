17.11.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига16 ноября 2022, 23:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:37
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Ингулец – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября в 13:00 перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги
16 ноября 2022, 23:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:37
114
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17 ноября в 13:00 в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Ингулец» Петрово и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча проводит ОТТ платформа Setanta Sports.
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