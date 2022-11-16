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Товарищеские матчи
Турция
16.11.2022, FT 2 : 1
Шотландия
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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 16 ноября 2022, 23:55
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Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

16 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 16 ноября 2022, 23:55
40
0
Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча
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Национальные сборные проводят 16 ноября товарищеские матчи.

Турция с минимальным перевесом победила Шотландию (2:1).

Товарищеские матчи. 16 ноября

Турция – Шотландия – 2:1

Голы: Озан Кабак, 40, Дженгиз Ундер, 49 – Макгинн, 62

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Кабак (Турция).
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Источник Sport.ua
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