Чемпионат мира16 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 16 ноября 2022, 23:55
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Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
16 ноября 2022, 23:41 | Обновлено 16 ноября 2022, 23:55
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Национальные сборные проводят 16 ноября товарищеские матчи.
Турция с минимальным перевесом победила Шотландию (2:1).
Товарищеские матчи. 16 ноября
Турция – Шотландия – 2:1
Голы: Озан Кабак, 40, Дженгиз Ундер, 49 – Макгинн, 62
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Кабак (Турция).
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