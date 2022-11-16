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Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 22:36 |
393
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо

В Киеве состоится перенесенная встреча 1 тура УПЛ

16 ноября 2022, 22:36 |
393
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
ФК Динамо Киев

В четверг, 17 ноября, состоится перенесенный поединок 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо».

«Ингулец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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