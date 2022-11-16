В четверг, 17 ноября, состоится перенесенный поединок 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо».

«Ингулец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Динамо».