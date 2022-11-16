Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
В Киеве состоится перенесенная встреча 1 тура УПЛ
В четверг, 17 ноября, состоится перенесенный поединок 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо».
«Ингулец» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Агент Алексей Алехин уверен, что Мудрику пора покидать Украину
Легендарный украинский футболист уволился с компании, которая принадлежит российскому олигарху