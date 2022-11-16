Балтийский кубок. В двух полуфиналах понадобилась серия пенальти

Стартовал Балтийский кубок с участием четырех сборных. К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Исландии.

В обоих полуфиналах, которые состоялись 16 ноября в Риге и Каунасе, понадобилась серия пенальти.

В финал вышли сборные Латвии и Исландии, которым больше повезло в футбольной лотерее. Команды Литвы и Эстония 19 ноября сыграют матч за третье место.

Балтийский кубок

1/2 финала, 16 ноября

19:00. Рига. Латвия – Эстония – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Раймондс, 45+2 – Зенев, 2

19:00. Каунас. Литва – Исландия – 0:0 (пен. 5:6)