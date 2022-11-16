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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 21:45 |
1029
0

Названы самые дорогие сборные чемпионата мира-2022

На первом месте оказалась сборная Англии

16 ноября 2022, 21:45 |
1029
0
Названы самые дорогие сборные чемпионата мира-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Ресурс CIES составил свой рейтинг самых дорогих сборных-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре. На первом месте оказалась сборная Англии – 1,499 млрд евро. Самый дорогой игрок команды Гарета Саутгейта – Джуд Беллингем, которого оценивают в 202 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих команд ЧМ-2022:

1. Англия (1,499 млрд евро)

2. Бразилия (1,455 млрд евро)

3. Франция (1,337 млрд евро)

4. Испания (1,201 млрд евро)

5. Португалия (1,154 млрд евро)

6. Германия (1,020 млрд евро)

7. Нидерланды (0,756 млрд евро)

8. Аргентина (0,748 млрд евро)

9. Уругвай (0,590 млрд евро)

10. Бельгия (0,562 млрд евро)

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Источник CIES
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