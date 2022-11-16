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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 16:08
612
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Луи ван Гал – самый старший тренер ЧМ-2022

Самый младший – наставник Аргентины Лионель Скалони

16 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 16:08
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Луи ван Гал – самый старший тренер ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2022 составляет 53,6 года. Наставникам 7 сборных больше 60 лет. Среди них выделяется 71-летний «коуч» нидерландцев Луи ван Гал.

Ранее в возрасте свыше 70 лет на мундиалях работали только три тренера: итальянец Паоло Мальдини с Парагваем на ЧМ-2002, немец Отто Рехагель с Грецией на ЧМ-2010 и уругваец Оскар Табарес на ЧМ-2018. В сыновья ван Галу годится самый молодой из наставников - 44-летний аргентинец Лионель Скалони.

К слову, 12 команд в Катаре возглавляют тренеры, которым не исполнилось еще 50 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры команд-участниц ЧМ-2022

Возраст

Тренер

Сборная

Дата

рождения

71 год

Луи ВАН ГАЛ

Нидерланды

08.08.1951

69 лет

Карлуш КЕЙРУШ

Иран

01.03.1953

68 лет

Фернанду САНТУШ

Португалия

10.10.1954

62 года

Луис Фернандо СУАРЕС

Коста-Рика

23.12.1959

61 год

ТИТЕ

Бразилия

25.05.1961

60 лет

Густаво АЛЬФАРО

Эквадор

14.08.1962

60 лет

Херардо МАРТИНО

Мексика

20.11.1962

Самые молодые тренеры команд-участниц ЧМ-2022

Возраст

Тренер

Сборная

Дата

рождения

44 года

Лионель СКАЛОНИ

Аргентина

16.05.1978

46 лет

Ригобер СОНГ

Камерун

01.07.1976

46 лет

Алиу СИССЕ

Сенегал

24.03.1976

46 лет

Феликс САНЧЕС

Катар

13.12.1975

47 лет

Валид РЕГРАГИ

Марокко

23.09.1975

47 лет

Джон ХЕРДМАН

Канада

19.07.1975

47 лет

Отто АДДО

Гана

09.06.1975

47 лет

Диего АЛОНСО

Уругвай

16.04.1975
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Источник Sport.ua
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Vitalii
Виправте, будь ласка, помилку: Парагвай на ЧС-2002 очолював Чезаре Мальдіні, а Паоло Мальдіні - це його син. 
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