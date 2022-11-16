Луи ван Гал – самый старший тренер ЧМ-2022

Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2022 составляет 53,6 года. Наставникам 7 сборных больше 60 лет. Среди них выделяется 71-летний «коуч» нидерландцев Луи ван Гал.

Ранее в возрасте свыше 70 лет на мундиалях работали только три тренера: итальянец Паоло Мальдини с Парагваем на ЧМ-2002, немец Отто Рехагель с Грецией на ЧМ-2010 и уругваец Оскар Табарес на ЧМ-2018. В сыновья ван Галу годится самый молодой из наставников - 44-летний аргентинец Лионель Скалони.

К слову, 12 команд в Катаре возглавляют тренеры, которым не исполнилось еще 50 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры команд-участниц ЧМ-2022

Возраст Тренер Сборная Дата рождения 71 год Луи ВАН ГАЛ Нидерланды 08.08.1951 69 лет Карлуш КЕЙРУШ Иран 01.03.1953 68 лет Фернанду САНТУШ Португалия 10.10.1954 62 года Луис Фернандо СУАРЕС Коста-Рика 23.12.1959 61 год ТИТЕ Бразилия 25.05.1961 60 лет Густаво АЛЬФАРО Эквадор 14.08.1962 60 лет Херардо МАРТИНО Мексика 20.11.1962

Самые молодые тренеры команд-участниц ЧМ-2022