Луи ван Гал – самый старший тренер ЧМ-2022
Самый младший – наставник Аргентины Лионель Скалони
Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2022 составляет 53,6 года. Наставникам 7 сборных больше 60 лет. Среди них выделяется 71-летний «коуч» нидерландцев Луи ван Гал.
Ранее в возрасте свыше 70 лет на мундиалях работали только три тренера: итальянец Паоло Мальдини с Парагваем на ЧМ-2002, немец Отто Рехагель с Грецией на ЧМ-2010 и уругваец Оскар Табарес на ЧМ-2018. В сыновья ван Галу годится самый молодой из наставников - 44-летний аргентинец Лионель Скалони.
К слову, 12 команд в Катаре возглавляют тренеры, которым не исполнилось еще 50 лет.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры команд-участниц ЧМ-2022
|
Возраст
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата
|
|
|
|
рождения
|
71 год
|
Луи ВАН ГАЛ
|
Нидерланды
|
08.08.1951
|
69 лет
|
Карлуш КЕЙРУШ
|
Иран
|
01.03.1953
|
68 лет
|
Фернанду САНТУШ
|
Португалия
|
10.10.1954
|
62 года
|
Луис Фернандо СУАРЕС
|
Коста-Рика
|
23.12.1959
|
61 год
|
ТИТЕ
|
Бразилия
|
25.05.1961
|
60 лет
|
Густаво АЛЬФАРО
|
Эквадор
|
14.08.1962
|
60 лет
|
Херардо МАРТИНО
|
Мексика
|
20.11.1962
Самые молодые тренеры команд-участниц ЧМ-2022
|
Возраст
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата
|
|
|
|
рождения
|
44 года
|
Лионель СКАЛОНИ
|
Аргентина
|
16.05.1978
|
46 лет
|
Ригобер СОНГ
|
Камерун
|
01.07.1976
|
46 лет
|
Алиу СИССЕ
|
Сенегал
|
24.03.1976
|
46 лет
|
Феликс САНЧЕС
|
Катар
|
13.12.1975
|
47 лет
|
Валид РЕГРАГИ
|
Марокко
|
23.09.1975
|
47 лет
|
Джон ХЕРДМАН
|
Канада
|
19.07.1975
|
47 лет
|
Отто АДДО
|
Гана
|
09.06.1975
|
47 лет
|
Диего АЛОНСО
|
Уругвай
|
16.04.1975
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