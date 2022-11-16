ФОТО. Шевченко получил престижную премию в Италии

Андрей Шевченко стал обладателем премии имени Нильса Лидхольма. Она была учреждена в 2011 году в Италии и присуждается людям из мира футбола, которые отличились важными достижениями не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Шевченко наградили за «вклад в развитие футбола и большие результаты на международном уровне». Во время церемонии награждения Шевченко поблагодарил Италию за поддержку в войне с россией.

Нильс Лидхольм – легендарный шведский экс-футболист и тренер «Милана». Умер в 2007 году. Ранее Шевченко рассказал о том, планирует ли возвращаться к работе тренера.