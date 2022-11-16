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16 ноября 2022, 21:19 |
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ФОТО. Шевченко получил престижную премию в Италии

Легендарный украинец стал обладателем премии имени Лидхольма

16 ноября 2022, 21:19 |
344
0
ФОТО. Шевченко получил престижную премию в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко стал обладателем премии имени Нильса Лидхольма. Она была учреждена в 2011 году в Италии и присуждается людям из мира футбола, которые отличились важными достижениями не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Шевченко наградили за «вклад в развитие футбола и большие результаты на международном уровне». Во время церемонии награждения Шевченко поблагодарил Италию за поддержку в войне с россией.

Нильс Лидхольм – легендарный шведский экс-футболист и тренер «Милана». Умер в 2007 году. Ранее Шевченко рассказал о том, планирует ли возвращаться к работе тренера.

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Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера
Андрей Шевченко фото
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Источник Sport.ua
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