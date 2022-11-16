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  4. Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 20:18 |
2716
15

Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»

Вингер «Шахтера» – о своей стоимости

16 ноября 2022, 20:18 |
2716
15
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал заявления Сергей Палкина и Дарио Срны о том, что его стоимость составляет 100 миллионов евро:

«Да, я прочитал это интервью. Узнав свою цену, я был не то, что удивлен — я был шокирован. У меня долгосрочный контракт с «Шахтером», я отдаю все свои силы, энергию, чтобы «Шахтер» достигал максимальных результатов.

Я очень надеялся, что своей игрой принесу большую пользу «Шахтеру» и мной заинтересуются клубы из европейских топ-чемпионатов. Общался со своим агентом и знаю, что летом по мне было несколько предложений из клубов европейских топ-чемпионатов, но клуб решил меня не отпускать. Воспринял это абсолютно нормально, потому что полностью доверяю руководству «Шахтера».

Понимаете, я со всем уважением отношусь к чемпионату Украины, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-чемпионате — я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатольевич говорит, что придет время. Возможно и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую сумму это время придет не скоро, а может и никогда.

Прочитав интервью генерального директора, не буду скрывать, был очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена — это точно. Но я профессионал, я являюсь игроком «Шахтера», у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я буду прикладывать для этого максимум усилий».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы Сергей Палкин Дарио Срна
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Источник Sportarena
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Комментарии 15
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Вова Чертрогатый
молодец, хорошо откоментил... если не продадут за 50-60 лямов, которые им предлагают - уйдет свободным агентом когда у него закончится контракт
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+2
0665826283
Молодец !  І прізвіще якраз підходить , сказав по мудрому !
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+1
Виктор Войцеховский
А ты думал в сказку попал. Это ОПГ Люкс
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+1
Igrok4
Нехай не засмучується, всі ці заяви про ціну є елементами торгівлі і переговорів. Продадуть за 50-70млн.
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0
Tom
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0
zzg77
Шлагбаум не ціна, а Палкін! Не хоче він продавати Мудрика і крапка.
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0
Gargantua
а это теперь пойди спроси у своего агента.
почему аж до 2026, где клаусула?
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-1
Veter
Значит надо поэтапно. Утром 50 и вечером 50.
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-1
WildeKater
А зачем Шахтёру его продавать?))
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-2
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ass36
А чего уходить то????? жрать дают, в тепле в добре, зарплату платят, вот если бы его заставили окопы рыть в сырых окопах сидеть, п@з@или я бы ещё понял. Да и по игре он слабоват, и наши игроки там на западе плохо преживаются исключения Шевченко, Воронин, Тимощук. 
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-7
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