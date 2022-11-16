Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»

Украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал заявления Сергей Палкина и Дарио Срны о том, что его стоимость составляет 100 миллионов евро:

«Да, я прочитал это интервью. Узнав свою цену, я был не то, что удивлен — я был шокирован. У меня долгосрочный контракт с «Шахтером», я отдаю все свои силы, энергию, чтобы «Шахтер» достигал максимальных результатов.

Я очень надеялся, что своей игрой принесу большую пользу «Шахтеру» и мной заинтересуются клубы из европейских топ-чемпионатов. Общался со своим агентом и знаю, что летом по мне было несколько предложений из клубов европейских топ-чемпионатов, но клуб решил меня не отпускать. Воспринял это абсолютно нормально, потому что полностью доверяю руководству «Шахтера».

Понимаете, я со всем уважением отношусь к чемпионату Украины, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-чемпионате — я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатольевич говорит, что придет время. Возможно и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую сумму это время придет не скоро, а может и никогда.

Прочитав интервью генерального директора, не буду скрывать, был очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена — это точно. Но я профессионал, я являюсь игроком «Шахтера», у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я буду прикладывать для этого максимум усилий».