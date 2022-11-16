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  4. Избавятся в конце года. Атлетико Паранаэнсе расстанется с Марлосом
Бразилия
16 ноября 2022, 19:34 |
362
1

Избавятся в конце года. Атлетико Паранаэнсе расстанется с Марлосом

Экс-хавбек «Шахтера» вскоре получит статус свободного агента

16 ноября 2022, 19:34 |
362
1
Избавятся в конце года. Атлетико Паранаэнсе расстанется с Марлосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос (слева)

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос, который в начале февраля на правах свободного агента перешел в «Атлетико Паранаэнсе», вскоре будет вынужден вновь подыскивать новую команду.

Контракт 34-летнего хавбека с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 31 декабря и содержит опцию на продление еще на 12 месяцев, но в бразильском клубе не видят смысла ее активировать.

Это значит, что в конце года Марлос покинет клуб, получив статус свободного агента.

Отметим, что после возвращения в Бразилию опытный хавбек провел за «Атлетико Паранаэнсе» 14 матчей (425 минут), в которых забил 3 мяча и выполнил 2 результативные передачи.

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Источник Bolavip Brasil
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Макс Максов
Дніпро-1 ваш вихід!) Ви там ще Тайсона ніби хотіли...
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