Экс-игрок Ман Сити – к МЮ: «Поддался бы искушению просто сгноить Роналду»

45-летний Дэнни Миллз, который будучи действующим футболистом среди прочего защищал цвета «Лидса» и «Манчестер Сити», жестко высказался о перспективах Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Уроженец Нориджа дал «красным дьяволам» несколько советов.

«Я не думаю, что он еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». Но на месте клуба я бы поддался искушению просто сгноить его. Я сделал бы все возможное, чтобы наложить максимально возможный штраф, учитывая, что в его контракте больше 70 страниц и миллион прописанных условий, – это не причинит ему вреда, ведь у него много денег.

Но он все еще в «МЮ», и если его отпустить, он может уйти и забивать голы где угодно. Он может улучшить свою статистику – у него лучшая статистика на планете, мы не спорим об этом. Он хочет именно этого, так почему бы просто не остановить его, не давая играть? Если вы хотите наказать его, запретите ему уходить, оставьте его в клубе и сделайте все возможное, чтобы превратить его жизнь в страдания», – заявил Миллз.

Ранее стало известно, кто именно в «Ман Юнайтед» решит судьбу Криштиану Роналду.