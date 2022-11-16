Что делать с Роналду? Решение примет владелец Манчестер Юнайтед
Пока МЮ никак не ответил на критику игрока
По информации британских СМИ, дальнейшую судьбу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» определит владелец клуба Джоэль Глейзер.
Роналду в недавнем скандальном интервью раскритиковал всех в клубе – и Глейзеров, и тренера, и партнеров, и легенд МЮ.
Клуб пообещал дать ответ, но пока не комментировал высказывания игрока.
Судя по всему, МЮ попробует зимой продать Криштиану, чтобы он не портил атмосферу в команде.
Контракт Роналду завершается летом следующего года.
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