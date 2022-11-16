Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что делать с Роналду? Решение примет владелец Манчестер Юнайтед
Англия
16 ноября 2022, 16:11 |
533
2

Что делать с Роналду? Решение примет владелец Манчестер Юнайтед

Пока МЮ никак не ответил на критику игрока

16 ноября 2022, 16:11 |
533
2
Что делать с Роналду? Решение примет владелец Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, дальнейшую судьбу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» определит владелец клуба Джоэль Глейзер.

Роналду в недавнем скандальном интервью раскритиковал всех в клубе – и Глейзеров, и тренера, и партнеров, и легенд МЮ.

Клуб пообещал дать ответ, но пока не комментировал высказывания игрока.

Судя по всему, МЮ попробует зимой продать Криштиану, чтобы он не портил атмосферу в команде.

Контракт Роналду завершается летом следующего года.

По теме:
Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров сборных ЧМ
Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев среди игроков ЧМ
Манчестер Юнайтед нашел в ПСЖ замену Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Война | 16 ноября 2022, 07:39 1
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу

Информация с радиолокационными следами была предоставлена НАТО и Польше

Последователь Брынзака. Что нужно знать о новом главе ФБУ – Иване Крулько
Биатлон | 16 ноября 2022, 10:30 4
Последователь Брынзака. Что нужно знать о новом главе ФБУ – Иване Крулько
Последователь Брынзака. Что нужно знать о новом главе ФБУ – Иване Крулько

Денис Шаховец уверен, что кардинально в системе украинского биатлона ничего не поменяется

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 16.11.2022, 09:55
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Экс-капитан Челси завершил карьеру. В составе синих он дважды выиграл АПЛ
Футбол | 16.11.2022, 13:50
Экс-капитан Челси завершил карьеру. В составе синих он дважды выиграл АПЛ
Экс-капитан Челси завершил карьеру. В составе синих он дважды выиграл АПЛ
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Футбол | 16.11.2022, 09:40
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ass36
Проблема вся в том что эта старая козлина очень дохера получает, а удовольствие хозяин клуба не получает от его забитых голов их нет. А былые заслуги пусть себе на лампочку повесит, в капиталистическом мире волчьи законы.
Ответить
+1
Tom
зіркова хвороба, дуже багато собі дозволяє, після скандалу його спустять на землю і на тому вся його карьєра піде під укіс, буде радий грати там де його візьмуть такого 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
14.11.2022, 22:31 9
Футбол
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
14.11.2022, 19:15 25
Другие виды
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
15.11.2022, 16:33
Война
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
15.11.2022, 06:55 8
Футбол
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
15.11.2022, 20:50 37
Олимпийские игры
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
15.11.2022, 10:00
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
14.11.2022, 17:08 9
Футбол
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
14.11.2022, 16:32 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности