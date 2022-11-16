Что делать с Роналду? Решение примет владелец Манчестер Юнайтед

По информации британских СМИ, дальнейшую судьбу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» определит владелец клуба Джоэль Глейзер.

Роналду в недавнем скандальном интервью раскритиковал всех в клубе – и Глейзеров, и тренера, и партнеров, и легенд МЮ.

Клуб пообещал дать ответ, но пока не комментировал высказывания игрока.

Судя по всему, МЮ попробует зимой продать Криштиану, чтобы он не портил атмосферу в команде.

Контракт Роналду завершается летом следующего года.