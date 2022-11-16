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  4. Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
ITF
16 ноября 2022, 15:22 |
274
1

Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией

Женская команда оказалась в двадцатке лучших команд мира

16 ноября 2022, 15:22 |
274
1
Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
Арата Ямаока TENNIS Club

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Сборная Австралии сохранила лидерство, Швейцария – поднялась на вторую строчку (+3). Команда Испании осталась в тройке лучших.

Сборная Украины после победы над японками поднялась сразу на 6 мест и теперь занимает 20-е место. Любопытно, что японки потеряли всего одну позицию и все еще выше нас (19).

Полная версия рейтинга здесь.

Топ-20 рейтинга наций

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Источник Billie Jean King Cup
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Комментарии 1
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Spectra
Если Словакия на 8 месте, то и наша сборная может быть в десятке, но для этого надо стабильно играть в финальном раунде.
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