Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Сборная Австралии сохранила лидерство, Швейцария – поднялась на вторую строчку (+3). Команда Испании осталась в тройке лучших.

Сборная Украины после победы над японками поднялась сразу на 6 мест и теперь занимает 20-е место. Любопытно, что японки потеряли всего одну позицию и все еще выше нас (19).

Полная версия рейтинга здесь.

Топ-20 рейтинга наций