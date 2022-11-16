ITF16 ноября 2022, 15:22 |
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Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
Женская команда оказалась в двадцатке лучших команд мира
16 ноября 2022, 15:22 |
274
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ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Сборная Австралии сохранила лидерство, Швейцария – поднялась на вторую строчку (+3). Команда Испании осталась в тройке лучших.
Сборная Украины после победы над японками поднялась сразу на 6 мест и теперь занимает 20-е место. Любопытно, что японки потеряли всего одну позицию и все еще выше нас (19).
Полная версия рейтинга здесь.
Топ-20 рейтинга наций
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Если Словакия на 8 месте, то и наша сборная может быть в десятке, но для этого надо стабильно играть в финальном раунде.
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