ATP16 ноября 2022, 15:36 |
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Орлов не смог доиграть матч первого круга на турнире в Индии
Владислав снялся в конце первого сета
16 ноября 2022, 15:36 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов досрочно завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Индии.
Украинец, который был посеян под третьим номером, не смог доиграть матч первого круга против Сиддхарта Вишвакармы из Индии.
Мумбай. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Сиддхарт Вишвакарма (Индия) – 3:5 (отказ)
Отметим, что Орлов в этом сезоне выиграл три турнира ITF.
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