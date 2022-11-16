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ATP
16 ноября 2022, 15:36 |
18
0

Орлов не смог доиграть матч первого круга на турнире в Индии

Владислав снялся в конце первого сета

16 ноября 2022, 15:36 |
18
0
Орлов не смог доиграть матч первого круга на турнире в Индии
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов досрочно завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Индии.

Украинец, который был посеян под третьим номером, не смог доиграть матч первого круга против Сиддхарта Вишвакармы из Индии.

Мумбай. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Сиддхарт Вишвакарма (Индия) – 3:5 (отказ)

Отметим, что Орлов в этом сезоне выиграл три турнира ITF.

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Источник Sport.ua
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