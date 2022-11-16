Орлов не смог доиграть матч первого круга на турнире в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов досрочно завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Индии.

Украинец, который был посеян под третьим номером, не смог доиграть матч первого круга против Сиддхарта Вишвакармы из Индии.

Мумбай. Первый круг

Владислав Орлов (Украина) – Сиддхарт Вишвакарма (Индия) – 3:5 (отказ)

Отметим, что Орлов в этом сезоне выиграл три турнира ITF.