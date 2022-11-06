Иерусалим. Орлов завоевал третий титул в сезоне

Украинский теннисист Владислав Орлов стал победителем хардового турнира ITF в Иерусалиме. В финале он в трех сетах одержал волевую победу над поляком Филипом Пеливо.

Финал

Владислав Орлов (Украина, 3) – Филип Пеливо (Польша, 2) – 1:6, 6:1, 7:5

Для Орлова это третий титул в нынешнем сезоне и седьмой в карьере на турнирах ITF. Вчера в полуфинале Орлов обыграл первого сеянного немца Луиса Вессельса.