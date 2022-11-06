ITF06 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:44
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Иерусалим. Орлов завоевал третий титул в сезоне
В финале украинец обыграл Филипа Пеливо
06 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:44
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Украинский теннисист Владислав Орлов стал победителем хардового турнира ITF в Иерусалиме. В финале он в трех сетах одержал волевую победу над поляком Филипом Пеливо.
Финал
Владислав Орлов (Украина, 3) – Филип Пеливо (Польша, 2) – 1:6, 6:1, 7:5
Для Орлова это третий титул в нынешнем сезоне и седьмой в карьере на турнирах ITF. Вчера в полуфинале Орлов обыграл первого сеянного немца Луиса Вессельса.
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