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ITF
06 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:44
439
0

Иерусалим. Орлов завоевал третий титул в сезоне

В финале украинец обыграл Филипа Пеливо

06 ноября 2022, 17:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:44
439
0
Иерусалим. Орлов завоевал третий титул в сезоне
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов стал победителем хардового турнира ITF в Иерусалиме. В финале он в трех сетах одержал волевую победу над поляком Филипом Пеливо.

Финал

Владислав Орлов (Украина, 3) – Филип Пеливо (Польша, 2) – 1:6, 6:1, 7:5

Для Орлова это третий титул в нынешнем сезоне и седьмой в карьере на турнирах ITF. Вчера в полуфинале Орлов обыграл первого сеянного немца Луиса Вессельса.

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ITF Иерусалим Владислав Орлов
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Источник Sport.ua
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