Украинский теннисист сыграет в финале 25-тысячника в Израиле

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 444) в полуфинале хардового 25-тысячника в Иерусалиме (Израиль) разгромил Луиса Вессельса (Германия, ATP 294) в двух сетах.

ITF M25 Иерусалим. Хард. 1/2 финала

Владислав Орлов (Украина) [3] – Луис Вессельс (Германия) [1] – 6:2, 6:3

Отметим, что Владислав Орлов 14-й раз будет играть в финале турнира ITF и четвертый раз в этом году. На счету украинца шесть побед в решающих матчах, из которых две он добыл в этом сезоне.

В финале турнира украинец встретится с Филипом Пеливо (Польша, ATP 416).