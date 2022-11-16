ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать подписчиков своего инстаграма свежими фотографиями с новорожденной дочерью по имени Скай.

«Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц», – сообщила известная спортсменка.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.