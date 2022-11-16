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16 ноября 2022, 15:06 |
1030
0

ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери

Элина рада, что в ее жизни появилось маленькое счастье

16 ноября 2022, 15:06 |
1030
0
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
Instagram. Свитолина и Монфис

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать подписчиков своего инстаграма свежими фотографиями с новорожденной дочерью по имени Скай.

«Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц», – сообщила известная спортсменка.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.

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фото Элина Свитолина lifestyle Скай Монфис
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Источник Instagram
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