ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
Элина рада, что в ее жизни появилось маленькое счастье
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать подписчиков своего инстаграма свежими фотографиями с новорожденной дочерью по имени Скай.
«Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц», – сообщила известная спортсменка.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса родилась дочка, которую назвали Скай.
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