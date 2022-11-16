Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
16 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В первом матче второго тура Красной группы сразятся Новак Джокович и Андрей Рублев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 2 раза, счет равный.
Во втором матче этого квартета в 22:00 сыграют неудачники первого тура Стефанос Циципас и Даниил Медведев.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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