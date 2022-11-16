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  4. Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 ноября 2022, 14:52 |
509
0

Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

16 ноября 2022, 14:52 |
509
0
Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

16 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом матче второго тура Красной группы сразятся Новак Джокович и Андрей Рублев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 2 раза, счет равный.

Во втором матче этого квартета в 22:00 сыграют неудачники первого тура Стефанос Циципас и Даниил Медведев.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Новак Джокович Андрей Рублев
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Источник Sport.ua
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