Первая лига. Металлург на выезде разгромил Кремень
Состоялся отложенный матч 8-го тура в группе Б
В Кременчуге на поле «Кремень-Арены» в отложенном поединке 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины отношения выяснили «Кремень» и запорожский «Металлург».
Игра завершилась крупной победой гостей из Запорожья, который забили в каждом из таймов по два гола – 4:0.
В таблице Группы Б «Металлург» с 19 очками после 12 матчей поднялся на 3 место. «Кремень» теперь четвертый, имея в активе 18 пунктов также после 12 игр.
Первая лига. Группа Б. Матч 8-го тура
Кремень – Металлург – 0:4
Голы: Дворовенко, 5 (0:1). Шалфеев, 14 (0:2). Могильный, 46 (0:3). Могильный, 55 (0:4).
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