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Кремень
16.11.2022, FT 0 : 4
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
16 ноября 2022, 15:02 | Обновлено 16 ноября 2022, 15:08
98
0

Первая лига. Металлург на выезде разгромил Кремень

Состоялся отложенный матч 8-го тура в группе Б

16 ноября 2022, 15:02 | Обновлено 16 ноября 2022, 15:08
98
0
Первая лига. Металлург на выезде разгромил Кремень
МФК Металлург Запорожье

В Кременчуге на поле «Кремень-Арены» в отложенном поединке 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины отношения выяснили «Кремень» и запорожский «Металлург».

Игра завершилась крупной победой гостей из Запорожья, который забили в каждом из таймов по два гола – 4:0.

В таблице Группы Б «Металлург» с 19 очками после 12 матчей поднялся на 3 место. «Кремень» теперь четвертый, имея в активе 18 пунктов также после 12 игр.

Первая лига. Группа Б. Матч 8-го тура

Кремень – Металлург – 0:4

Голы: Дворовенко, 5 (0:1). Шалфеев, 14 (0:2). Могильный, 46 (0:3). Могильный, 55 (0:4).

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Источник Sport.ua
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