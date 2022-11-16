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Англия
16 ноября 2022, 13:50 |
315
0

Экс-капитан Челси завершил карьеру. В составе синих он дважды выиграл АПЛ

Гари Кэхилл опубликовал прощальный пост в своем Instagram

16 ноября 2022, 13:50 |
315
0
Экс-капитан Челси завершил карьеру. В составе синих он дважды выиграл АПЛ
Instagram. Гари Кэхилл

Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершение футбольной карьеры в возрасте 36 лет лет.

В составе лондонского клуба защитник по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы. В сезоне 2011/12 вместе с «синими» он стал обладателем Лиги чемпионов. В общей сложности Кэхилл провел 290 матчей за «Челси», в которых забил 25 голов и отметился 7 результативными передачами.

Последним его клубом был «Борнмут», за который он отыграл 22 поединка. Также он выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон» и «Кристал Пэлас». В составе национальной сборной Англии Кэхилл сумел забить 5 мячей в 61 встрече.

Также Гари выложил прощальный пост в своем Instagram:

«Футбол — это игра, которая принесла мне столько удовольствия и успеха! Когда я принимаю решение повесить свои бутсы на гвоздь, я могу уверенно сказать, что отдал все, что у меня было. Я достиг того, о чем когда-то мечтал: от удивительных высот, таких как победа в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, до привилегии быть капитаном своей страны и «Челси».

У меня также было много друзей во всем футбольном мире. Я просто хочу сказать всем огромное спасибо. Принять решение перестать играть непросто. Я провел 20 лет, тренируясь каждый день, прилагая усилия, чтобы быть в лучшей форме, чтобы помочь командам, за которые я играл, быть успешными. У меня было время рассмотреть варианты, и после долгих размышлений я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу моей карьеры.

Особое спасибо моей семье, которая поддерживала меня и была рядом на каждом шагу. Теперь у меня есть возможность провести с ними немного времени, чего я жду с нетерпением. Но футбол всегда будет частью того, кто я есть и что я люблю, так что это только конец этой главы. Для меня важно смотреть вперед, а не назад, когда начинается новая глава моей жизни».

Сегодня, 16 ноября, также стало известно о завершении карьеры Доменико Кришито.

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