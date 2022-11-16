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Испания
16 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:52
349
0

Эден Азар принес извинения поклонникам Реала

Бельгиец выразил сожаление

16 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:52
349
0
Эден Азар принес извинения поклонникам Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар обратился к фанатам клуба относительно своей игры в рядах «галактикос» и по поводу своей травматичности.

«Мадридские болельщики, прошу прощения. Это нелегко, я не играю. Я хочу играть больше. Мне правда очень жаль, что все так получилось. В «Челси» я сыграл сотню матчей без каких-либо травм. В Мадриде я получил их все. Это что-то, что я не могу объяснить», – заявил Эден Азар.

Мадридский «Реал» подписал Эдена Азара в 2019 году, заплатив за него лондонскому «Челси» 115 млн евро. С момента перехода бельгиец из-за травм и повреждений пропустил в общей сложности 72 матча команды. Всего Эден провел за «галактикос» 72 матча, забил 7 голов, сделал 11 ассистов.

Ранее стало известно, что у «Реала» выкупить Эдена Азара готов «Ньюкасл».

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Эден Азар Реал Мадрид
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Источник Marca
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