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Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 12:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:14
191
0

Названы лучшие игрок и тренер октября в УПЛ

Подведены результаты голосования

16 ноября 2022, 12:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:14
191
0
Названы лучшие игрок и тренер октября в УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лиги обнародовала результаты голосования по определению лучшего игрока и лучшего тренера национального чемпионата по итогам октября.

Как известно, на первом этапе УПЛ провела опрос топовых спортивных сайтов Украины, включая Sport.ua, после чего презентовала для итогового голосования пятерки в каждой из номинаций.

По результатам второго раунда, в котором могли принять участие все любители футбола, лучшим футболистом октября стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он набрал 24% голосов.

Форвард одержал победу в напряженном противостоянии с Андреем Цуриковым из «Александрии» (23,3%) и Виталием Буяльским из «Динамо» (20%). За пределами топ-3 расположились Максим Прядун из «Металлиста» (17,4%) и Михаил Мудрик из «Шахтера» (15,3%).

Среди тренеров победу одержал наставник «Зари» Патрик ван Леувен – 36,6% голосов. За ним в опросе расположились Александр Кучер из «Днепра-1» (28,8%), Юрий Гура из «Александрии» (14,2%), Игор Йовичевич из «Шахтера» (12,6%) и Ярослав Вишняк из «Колоса» (7,8%).

Ранее сообщалось, что лучшим игроком 13-го тура УПЛ стал голкипер «Колоса» Евгений Волынец.

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Артем Довбик Патрик ван Леувен Днепр-1 Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник УПЛ
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