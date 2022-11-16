Названы лучшие игрок и тренер октября в УПЛ

Украинская Премьер-лиги обнародовала результаты голосования по определению лучшего игрока и лучшего тренера национального чемпионата по итогам октября.

Как известно, на первом этапе УПЛ провела опрос топовых спортивных сайтов Украины, включая Sport.ua, после чего презентовала для итогового голосования пятерки в каждой из номинаций.

По результатам второго раунда, в котором могли принять участие все любители футбола, лучшим футболистом октября стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он набрал 24% голосов.

Форвард одержал победу в напряженном противостоянии с Андреем Цуриковым из «Александрии» (23,3%) и Виталием Буяльским из «Динамо» (20%). За пределами топ-3 расположились Максим Прядун из «Металлиста» (17,4%) и Михаил Мудрик из «Шахтера» (15,3%).

Среди тренеров победу одержал наставник «Зари» Патрик ван Леувен – 36,6% голосов. За ним в опросе расположились Александр Кучер из «Днепра-1» (28,8%), Юрий Гура из «Александрии» (14,2%), Игор Йовичевич из «Шахтера» (12,6%) и Ярослав Вишняк из «Колоса» (7,8%).

Ранее сообщалось, что лучшим игроком 13-го тура УПЛ стал голкипер «Колоса» Евгений Волынец.