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Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 16:04 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:07
91
0

Помог команде и заслужил. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Признания удостоен страж ворот «Колоса»

15 ноября 2022, 16:04 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:07
91
0
Помог команде и заслужил. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лиги, опросив специалистов, которые входят в состав экспертной комиссии лиги, определила лучшего футболиста 13-го тура чемпионата Украины.

По мнению Олега Венглинского, Ивана Гецко, Сергея Нагорняка, Йожеф Сабо, Александра Сопко, Олега Федорчука, Анатолия Чанцева, Степана Юрчишина и Игоря Яворского, входящих в Экспертную комиссию УПЛ, победу одержал голкипер ковалевского «Колоса» Евгений Волынец. Его команда в 13-м туре, как известно, сыграла вничью 0:0 с киевским «Динамо».

Волынец в опросе опередил полузащитника «Кривбасса» Назара Волошина и защитника «Александрии» Владислава Бабогло.

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Источник УПЛ
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