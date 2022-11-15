Помог команде и заслужил. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лиги, опросив специалистов, которые входят в состав экспертной комиссии лиги, определила лучшего футболиста 13-го тура чемпионата Украины.

По мнению Олега Венглинского, Ивана Гецко, Сергея Нагорняка, Йожеф Сабо, Александра Сопко, Олега Федорчука, Анатолия Чанцева, Степана Юрчишина и Игоря Яворского, входящих в Экспертную комиссию УПЛ, победу одержал голкипер ковалевского «Колоса» Евгений Волынец. Его команда в 13-м туре, как известно, сыграла вничью 0:0 с киевским «Динамо».

Волынец в опросе опередил полузащитника «Кривбасса» Назара Волошина и защитника «Александрии» Владислава Бабогло.