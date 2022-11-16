Экс-президент Аргентины назвал немцев «высшей расой», но потом извинился

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри выбрал своих фаворитов ЧМ-2022 п футболу. Во время своих рассуждений он назвал немцев «высшей расой»:

«В число пяти кандидатов на победу на чемпионате мира первым делом я включу Аргентину. Конечно, есть еще Бразилия, да и у Португалии очень хорошие игроки.

Франция – действующий чемпион с очень хорошими игроками. Кроме того, никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца».

Впрочем, позже Макри извинился за свои слова, написав в своем Twitter, что он неудачно выразился:

«Имея в виду бесспорные футбольные навыки сборной Германии, у меня вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшим кошмарам человечества. Я хочу прояснить это и принести свои извинения».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Ранее стала известна самая возрастная команда предстоящего мундиаля.