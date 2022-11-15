Самая возрастная команда на ЧМ-2022 – сборная Ирана

Средний возраст команд-участниц ЧМ-2022 – 26,98 лет.

Самые возрастные сборные – Иран (28,92), Мексика (28,50) и Япония (28,08). У иранцев 9 игроков старше 30 лет и нет ни одного футболиста младше 23-х. У мексиканцев 30-летних еще больше – 10 и также нет ни одного «юнца».

Наиболее «пожилыми» являются группы C – 27,70 лет, D – 27,28 и F – 27,11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды на ЧМ-2022