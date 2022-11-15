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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:00
174
0

Самая возрастная команда на ЧМ-2022 – сборная Ирана

9 игрокам иранцев перевалило за 30 лет

15 ноября 2022, 21:48 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:00
174
0
Самая возрастная команда на ЧМ-2022 – сборная Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст команд-участниц ЧМ-2022 – 26,98 лет.

Самые возрастные сборные – Иран (28,92), Мексика (28,50) и Япония (28,08). У иранцев 9 игроков старше 30 лет и нет ни одного футболиста младше 23-х. У мексиканцев 30-летних еще больше – 10 и также нет ни одного «юнца».

Наиболее «пожилыми» являются группы C – 27,70 лет, D – 27,28 и F – 27,11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные команды на ЧМ-2022

Средний

Сборная

Самый старший

Дата

возраст

рождения

28,92

Иран

Вахид АМИРИ

02.04.1988

28,50

Мексика

Альфредо ТАЛАВЕРА

18.09.1982

28,08

Япония

Эйдзи КАВАСИМА

20.03.1983

27,92

Аргентина

Франко АРМАНИ

16.10.1986

27,89

Бразилия

ДАНИ АЛВЕС

06.05.1983

27,85

Тунис

Аймен МАТЛУТИ

14.09.1984

27,81

Бельгия

Ян ВЕРТОНГЕН

24.04.1987

27,81

Уругвай

Диего ГОДИН

16.02.1986

27,69

Корея

КИМ ТХЭ ХВАН

24.07.1989

27,50

Австралия

Данни ВУКОВИЧ

27.03.1985

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Источник Sport.ua
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