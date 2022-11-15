Самая возрастная команда на ЧМ-2022 – сборная Ирана
9 игрокам иранцев перевалило за 30 лет
Средний возраст команд-участниц ЧМ-2022 – 26,98 лет.
Самые возрастные сборные – Иран (28,92), Мексика (28,50) и Япония (28,08). У иранцев 9 игроков старше 30 лет и нет ни одного футболиста младше 23-х. У мексиканцев 30-летних еще больше – 10 и также нет ни одного «юнца».
Наиболее «пожилыми» являются группы C – 27,70 лет, D – 27,28 и F – 27,11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные команды на ЧМ-2022
|
Средний
|
Сборная
|
Самый старший
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
28,92
|
Иран
|
Вахид АМИРИ
|
02.04.1988
|
28,50
|
Мексика
|
Альфредо ТАЛАВЕРА
|
18.09.1982
|
28,08
|
Япония
|
Эйдзи КАВАСИМА
|
20.03.1983
|
27,92
|
Аргентина
|
Франко АРМАНИ
|
16.10.1986
|
27,89
|
Бразилия
|
ДАНИ АЛВЕС
|
06.05.1983
|
27,85
|
Тунис
|
Аймен МАТЛУТИ
|
14.09.1984
|
27,81
|
Бельгия
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
24.04.1987
|
27,81
|
Уругвай
|
Диего ГОДИН
|
16.02.1986
|
27,69
|
Корея
|
КИМ ТХЭ ХВАН
|
24.07.1989
|
27,50
|
Австралия
|
Данни ВУКОВИЧ
|
27.03.1985
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