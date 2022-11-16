Назар ВОЛОШИН: «Счастлив, что мой гол принёс команде победу»

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин, который сейчас выступает на правах аренды за криворожский «Кривбасс», поделился мыслями после матча против харьковского «Металлиста» в 13-м туре чемпионата Украины по футболу, в котором он стал автором единственного гола:

«Очень рад, что забил. Счастлив, что мой гол помог команде победить. Игра давалась «Кривбассу» тяжело, особенно в первом тайме. Во втором сумели дожать соперника и реализовать свой момент.

Почему не удавалось забить в первом тайме? Где-то не везло. К тому же, моментами инициативы владел именно «Металлист», хотя в целом мы контролировали мяч больше.

Очень приятно, что мы одержали вторую победу подряд. Каждый успех способствует улучшению психологического состояния команды. Посвящаем эту победу нашим болельщикам и ВСУ, защищающим Украину от врага. Уверен, что в дальнейшем «Кривбасс» будет только добавлять и продолжать побеждать».

Отметим, что матч 13-го тура УПЛ «Металлист» – «Кривбасс» завершился минимальной победой гостей.