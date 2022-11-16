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  4. Назар ВОЛОШИН: «Счастлив, что мой гол принёс команде победу»
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 11:25 |
260
0

Назар ВОЛОШИН: «Счастлив, что мой гол принёс команде победу»

Полузащитник «Кривбасса» – о матче с «Металлистом»

16 ноября 2022, 11:25 |
260
0
Назар ВОЛОШИН: «Счастлив, что мой гол принёс команде победу»
ФК Кривбаcс. Назар Волошин

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин, который сейчас выступает на правах аренды за криворожский «Кривбасс», поделился мыслями после матча против харьковского «Металлиста» в 13-м туре чемпионата Украины по футболу, в котором он стал автором единственного гола:

«Очень рад, что забил. Счастлив, что мой гол помог команде победить. Игра давалась «Кривбассу» тяжело, особенно в первом тайме. Во втором сумели дожать соперника и реализовать свой момент.

Почему не удавалось забить в первом тайме? Где-то не везло. К тому же, моментами инициативы владел именно «Металлист», хотя в целом мы контролировали мяч больше.

Очень приятно, что мы одержали вторую победу подряд. Каждый успех способствует улучшению психологического состояния команды. Посвящаем эту победу нашим болельщикам и ВСУ, защищающим Украину от врага. Уверен, что в дальнейшем «Кривбасс» будет только добавлять и продолжать побеждать».

Отметим, что матч 13-го тура УПЛ «Металлист» – «Кривбасс» завершился минимальной победой гостей.

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Металлист Харьков Назар Волошин Кривбасс Кривой Рог Металлист - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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